Реал намерен побороться с Барселоной за «нового Неймара»
Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола
По информации Diario Gol, В. Жуниор, на данный момент представляющий «Фламенго» (Бразилия), находится под активным наблюдением со стороны «Реала» (Мадрид).
«Новый Неймар» – именно такое прозвище получил Винисиус на своей Отчизне.
Футболист также интересует «Барселону». Сливочные намерены опередить каталонцев, чтобы не допустить повторения истории с «оригинальным» Неймаром, когда того в 2013-м году приобрела «Барса». Напомним, «Реал» на то время соперничал с Блаугранас за бразильца, но в итоге проиграл «сражение».
Сумма отступных, прописанная в трудовом договоре Жуниора с его клубом, равна тридцати миллионам евро. Трудовой договор бразильского игрока с «Фламенго» сохраняет свою юридическую силу до середины 2019-го года.
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