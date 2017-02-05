Реал намерен побороться с Барселоной за «нового Неймара»

По информации Diario Gol, В. Жуниор, на данный момент представляющий «Фламенго» (Бразилия), находится под активным наблюдением со стороны «Реала» (Мадрид).



«Новый Неймар» – именно такое прозвище получил Винисиус на своей Отчизне.



Футболист также интересует «Барселону». Сливочные намерены опередить каталонцев, чтобы не допустить повторения истории с «оригинальным» Неймаром, когда того в 2013-м году приобрела «Барса». Напомним, «Реал» на то время соперничал с Блаугранас за бразильца, но в итоге проиграл «сражение».



Сумма отступных, прописанная в трудовом договоре Жуниора с его клубом, равна тридцати миллионам евро. Трудовой договор бразильского игрока с «Фламенго» сохраняет свою юридическую силу до середины 2019-го года.