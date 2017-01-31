Дрогба намерен завершить карьеру и работать в Челси

Причина нежелания Д. Дрогба выступать за «Коринтианс» (Бразилия) может заключаться в его желании покончить с футболом в качестве игрока, сообщил Globo Esporte.



О том, что Дидье готов завершить карьеру ради того, чтобы работать в структуре «Челси», ивуарийский нападающий, по данным источника, поведал лично президенту бразильской команды Р. де Андраде.



«Коринтианс» на протяжении всего января пытался уговорить 38-летнего футболиста подписать обоюдный контракт, но тот на официальном уровне отказал клубу, сообщив, что желает сконцентрировать своё внимание на других футбольных проектах.



Дрогба в сумме провёл за «Челси» 381 поединок и отличился 164-ю забитыми мячами.