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Дрогба намерен завершить карьеру и работать в Челси

Дата публикации: Вчера, 23:00 | Категория: Новости футбола

Дрогба намерен завершить карьеру и работать в Челси

Причина нежелания Д. Дрогба выступать за «Коринтианс» (Бразилия) может заключаться в его желании покончить с футболом в качестве игрока, сообщил Globo Esporte.

О том, что Дидье готов завершить карьеру ради того, чтобы работать в структуре «Челси», ивуарийский нападающий, по данным источника, поведал лично президенту бразильской команды Р. де Андраде.

«Коринтианс» на протяжении всего января пытался уговорить 38-летнего футболиста подписать обоюдный контракт, но тот на официальном уровне отказал клубу, сообщив, что желает сконцентрировать своё внимание на других футбольных проектах.

Дрогба в сумме провёл за «Челси» 381 поединок и отличился 164-ю забитыми мячами.

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