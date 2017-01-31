По окончании сезона Бердыев может возглавить Локомотив

Один из управляющих «Ростова» К. Бердыев после завершения сезона 2016/2017 может принять «Локомотив», о чём информация была получена от «Реального времени».



Источник утверждает, что между менеджментом «Локо» и Бердыевым достигнуто соглашение о сотрудничестве в новом сезоне. 64-летнего специалиста в московском клубе якобы привлекает более стабильное материальное положение, нежели в «Ростове».



Сейчас Бердыев не желает уходить из «Ростова», учитывая, что российский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы этого сезона. Да и «Локо» не планирует расставание с Ю. Сёминым до завершения сезона.



В рядах «Локомотива» есть понимание того, что Бердыев будет делать команду «под себя» почти с нуля, поэтому клуб не активничает на трансферном рынке.