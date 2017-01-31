Ростов может приобрести полузащитника Твенте Мокоджо

ФК «Ростов» интересуется К. Мокоджо, хавбеком «Твенте» (Нидерланды) и южноафриканской сборной, о чём сообщил ТАСС, ссылаясь на компетентный источник.



«Ростов» успешно провёл переговоры с клубом из Энсхеде относительно перехода Камохело, но не сможет приобрести его, если не будет продан Нобоа. В среду встречались функционеры «Зенита» и ростовчан, и клуб из Санкт-Петербурга опять отказался покупать Кристиана. Впрочем, уход Нобоа в стан петербургского клуба всё ещё возможен», – информация от источника.



По материалам ТАСС, «Зенит» накануне не смог договориться с «Ростовом» и относительно продажи в стан ростовчан хавбека П. Могилевца.



За свою национальную сборную Мокоджо в сумме отыграл 6 матчей.