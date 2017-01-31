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Ницца переманила таланта Африкана

Дата публикации: Вчера, 22:54 | Категория: Новости футбола

Ницца переманила таланта Африкана

Игрок центральной линии «Африкана» (Тунис) Б. Шрарфи попробует свои силы в стане нынешнего лидера французского чемпионата.

Отметим, что 19-летний полузащитник атакующего амплуа воспитывался в рядах именитого тунисского гранда, а в прошлом сезоне и вовсе начал выступать за первую команду своего клуба.

По данным официального веб-ресурса «Ниццы», после того, как тунисская федерация одобрила данный переход, клуб оформил личный контракт с Шрарфи. О его деталях пока что ничего не известно.

Портал Transfermarkt утверждает, что покупка тунисского игрока стоила «Ницце» 1 500 000 евро, а сам Бассем получил 4,5-летний контракт. В этом сезоне на счету юного таланта три гола в десяти отыгранных матчах за «Африкан».

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