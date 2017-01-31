Колашинац пройдёт медосмотр в Ювентусе
Дата публикации: Вчера, 22:52 | Категория: Новости футбола
Невзирая на предметную заинтересованность со стороны столичного британского «Челси», оборонительный игрок «Шальке» С. Колашинац приблизился к переходу в состав туринского «Ювентуса».
Трудовой договор Сеада с «Шальке-04» актуален до завершения текущего сезона. Футболист, тем не менее, не имеет планов продолжать дальнейшее сотрудничество с Горняками.
В январе Старая Синьора предпринимала попытки купить боснийского футболиста, но безуспешно. Такая же «судьба» ждала и «Челси».
По информации туринского издания Tuttosport, Колашинац уже на следующей неделе окажется в Турине с целью прохождения медицинского обследования. В новом клубе его конкурентом по позиции будет А. Сандро.
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