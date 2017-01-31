Гризманн согласовал условия личного контракта с МЮ

По информации Yahoo Sports, легионер «Атлетико» А. Гризманн сумел достичь договорённостей с управлением «Ман Юнайтед» относительно заработного оклада, на который сможет рассчитывать француз, выступая в составе Красных Дьяволов.



СМИ уже длительное время упоминают имя Гризманна, рассматривая будущих потенциальных новичков коллектива Ж. Моуриньо.



Yahoo Sports проинформировало, что Антуан рассмотрел условия, на которых в будущем сможет выступать за Красных Дьяволов. В своей новой команде он будет получать 17 700 000 фунтов за 1 сезон, что равно заработной плате его соотечественника П. Погба.



Функционерам «МЮ» остаётся только договориться о трансферной плате за Антуана. В трудовом договоре французского футболиста с Матрасниками указана сумма отступных 100 000 000 евро.