Зенит объявил о переходе Бранислава Ивановича
Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола
32-летний серб, уже экс-футболист «Челси» (Лондон) Б. Иванович, подписан питерским «Зенитом». Соглашение между игроком и его новым клубом будет действовать ближайшие 2,5 года. В договоре фигурирует пункт его возможного продления ещё на год.
Лондонцы согласились на бесплатное расставание со своим защитником. В скором времени Бранислав сможет присоединиться к игрокам «Зенита», которые сейчас находятся на сборах в Испании.
«Зенит» оперативно поработал над трансфером Ивановича, чтобы успеть заявить его на Лигу Европы. Напомним, период дозаявки игроков на данный турнир завершился накануне.
Иванович отыграл за Аристократов в сумме 260 поединков, дважды выиграл Премьер-лигу Англии, единожды победил в финале Лиги Чемпионов.
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