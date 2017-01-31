Зенит объявил о переходе Бранислава Ивановича

32-летний серб, уже экс-футболист «Челси» (Лондон) Б. Иванович, подписан питерским «Зенитом». Соглашение между игроком и его новым клубом будет действовать ближайшие 2,5 года. В договоре фигурирует пункт его возможного продления ещё на год.



Лондонцы согласились на бесплатное расставание со своим защитником. В скором времени Бранислав сможет присоединиться к игрокам «Зенита», которые сейчас находятся на сборах в Испании.



«Зенит» оперативно поработал над трансфером Ивановича, чтобы успеть заявить его на Лигу Европы. Напомним, период дозаявки игроков на данный турнир завершился накануне.



Иванович отыграл за Аристократов в сумме 260 поединков, дважды выиграл Премьер-лигу Англии, единожды победил в финале Лиги Чемпионов.