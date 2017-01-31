Арсенал предложил за Ройса € 60 млн

Французский менеджер «Арсенала» (Лондон) А. Венгер нацелен на подписание ведущего исполнителя «Боруссии» (Дортмунд) М. Ройса, о чём известил Bild.



По данным, полученным от источника, лондонцы намерены предложить 60 000 000 евро за представителя национальной немецкой команды.



Венгер желает получить Марко в своё распоряжение летом, после завершения сезона 2016/2017. Заработный оклад игрока в английском клубе может составить около 13 000 000 евро за один сезон. Для сравнения: на данном этапе времени Ройс зарабатывает 9 000 000 в год.



Соглашение 27-летнего немца со Шмелями актуально до летнего межсезонья 2019-го года.