Обамейянг: хочу прогрессировать, поэтому должен покинуть Боруссию
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
Габонский центрфорвард «Боруссии» (Дортмунд) П.-Э. Обамейянг признался, что задумывается о том, чтобы сменить клуб. Африканец беспокоится о своём дальнейшем профессиональном развитии, которое может быть под вопросом в случае продолжения выступлений за Шмелей.
«Боруссия» — великий клуб с преданными фанатами. Но у меня есть желание становиться ещё лучше. Получу ли я здесь такую возможность? Мне нужно подумать об этом некоторое время. Думаю, мой уход весьма вероятен», – слова Пьера-Эмерика, приведённые RMC.
«Я рассмотрю разные варианты. Не хочу перейти в другой клуб и оказаться там на скамье запасных. По поводу «Реала» много говорили. Есть и другие отличные команды в мире, но «Мадрид» по-прежнему остаётся моей мечтой».
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