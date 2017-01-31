Обамейянг: хочу прогрессировать, поэтому должен покинуть Боруссию

Габонский центрфорвард «Боруссии» (Дортмунд) П.-Э. Обамейянг признался, что задумывается о том, чтобы сменить клуб. Африканец беспокоится о своём дальнейшем профессиональном развитии, которое может быть под вопросом в случае продолжения выступлений за Шмелей.



«Боруссия» — великий клуб с преданными фанатами. Но у меня есть желание становиться ещё лучше. Получу ли я здесь такую возможность? Мне нужно подумать об этом некоторое время. Думаю, мой уход весьма вероятен», – слова Пьера-Эмерика, приведённые RMC.



«Я рассмотрю разные варианты. Не хочу перейти в другой клуб и оказаться там на скамье запасных. По поводу «Реала» много говорили. Есть и другие отличные команды в мире, но «Мадрид» по-прежнему остаётся моей мечтой».