Представитель ПСВ: готовы продать Проппера за € 20-25 млн

Эйндховенский ПСВ рассмотрит вариант продажи хавбека Д. Проппера в стан питерского «Зенита», если же россияне смогут удовлетворить финансовые аппетиты голландцев – предложить за Дэви 20 000 000 – 25 000 000 евро. Информация озвучена техническим директором ПСВ М. Брандсом.



Ранее СМИ информировали, что уже поступавшее в стан ПСВ предложение из Санкт-Петербурга, которое было равно 14 000 000 евро, отклонено. Наставник клуба Ф. Коку лично выступил против этой сделки.



«Если от них поступит предложение от 20 до 25 миллионов евро, тогда можно будет задуматься над продажей. У нас есть ещё немало других хавбеков», — говорит Брандс.



Дэви оказался в ПСВ, перейдя в 2015-м году из «Витесса» за 4 500 000 евро.