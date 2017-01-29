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Ювентус намерен взять в аренду Луиса Густаво

Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола

Ювентус намерен взять в аренду Луиса Густаво

Действующий итальянский чемпион предложил «Вольфсбургу» отпустить в аренду бразильского хавбека Л. Густаво, о чём информирует Calciomercato.com.

Старая Синьора готова выплатить Волкам 2 000 000 евро в качестве арендной платы и дополнительно вписать в договор пункт потенциального выкупа прав на футболиста за 13 000 000 евро.

«Вольфсбург» настаивает на альтернативном варианте данной сделки. Волки хотят выручить за бразильского футболиста 15 000 000 евро + получить ещё 3 000 000 евро бонусными отчислениями. Как вариант крайнего случая, немецкая сторона рассмотрит предложение аренды Луиса, но только если опция выкупа в соглашении будет обязательной.

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