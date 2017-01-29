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Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 году

Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола

Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 году

Игрок центральной линии «Ливерпуля» А. Лаллана стал самым впечатляющим футболистом национальной английской команды 2016-го года, судя по результатам опроса представителей Клуба фанов Трёх Львов. Информация получена с официального веб-сайта ФА Англии.

28-летний Лаллана набрал 39% голосов. После него в тройке разместился «забивала» «Лестер Сити» Дж. Варди (12%). Нападающий «МЮ» У. Руни с восемью процентами замкнул тройку лучших. В осеннее время ушедшего года Лаллана отличился 3-я забитыми мячами за Трёх Львов.

«Считаю для себя большой честью получить эту награду, – заявил Лаллана. – В прошлые разы приз доставался Руни и Джеррарду, что, несомненно, только доказывает значимость данного достижения».

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