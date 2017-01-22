Китайцы намерены приобрести часть акций Саутгемптона
Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола
Корпорация Lander Sports Development проанонсировала ближайшее приобретение части акций «Саутгемптона».
Компании удалось договориться о выкупе доли акций у организации, владеющей правами на «Саутгемптон». О наличии переговоров между двумя сторонами информация возникала ещё в ноябре.
На данный момент «Саутгемптон» находится во владении Катарины Либхерр, которой клуб был передан в наследство после гибели её отца Маркуса в 2010-м году.
На текущем этапе времени разные китайские бизнесмены уже управляют «Вест Бромвичем», а также тремя клубами из Чемпионшипа. Речь идёт об «Астон Вилле», «Вулверхэмптоне» и «Бирмингеме». В скором времени азиатами может быть приобретён и «Рэдинг».
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