Китайцы намерены приобрести часть акций Саутгемптона

Корпорация Lander Sports Development проанонсировала ближайшее приобретение части акций «Саутгемптона».



Компании удалось договориться о выкупе доли акций у организации, владеющей правами на «Саутгемптон». О наличии переговоров между двумя сторонами информация возникала ещё в ноябре.



На данный момент «Саутгемптон» находится во владении Катарины Либхерр, которой клуб был передан в наследство после гибели её отца Маркуса в 2010-м году.



На текущем этапе времени разные китайские бизнесмены уже управляют «Вест Бромвичем», а также тремя клубами из Чемпионшипа. Речь идёт об «Астон Вилле», «Вулверхэмптоне» и «Бирмингеме». В скором времени азиатами может быть приобретён и «Рэдинг».