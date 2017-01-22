Китайским клубам нужен Дзюба

По крайней мере два клуба из Поднебесной интересуются форвардом национальной российской команды и питерского «Зенита» А. Дзюбой, о чём утверждает «Советский спорт».



«Петербургский клуб может получить за Артёма очень солидную финансовую компенсацию, а сам игрок будет претендовать на самую высокую заработную плату, которую только получал футболист во всей истории отечественного футбола», — заявляет источник.



Недавно один из клубов Китая уже предлагал личный контракт другому форварду с российской национальностью — Ф. Смолову, но сам игрок выступил против сделки.



По предположениям аналитиков веб-ресурса Transfermarkt, Артём стоит на трансферном рынке примерно девять миллионов евро.