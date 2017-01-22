Арсенал заинтересован в Данило из Порту

Хавбек «Порту» и национальной португальской команды Данило сумел добиться внимания со стороны скаутской службы «Арсенала» (Лондон).



25-летний Данило играет за Драконов ещё с 2015-го года. Именно тогда игрок с амплуа «полузащитник» перешёл в ряды одного из ведущих клубов Португалии из «Маритиму».



По версии A Bola, Канониры внимательно наблюдают за игрой опорника. Трудовое соглашение Данило с «Порту» актуально до 2020-го года. Впрочем, игрок сможет свободно уйти в другой клуб, если тот согласится выплатить за него сумму отступных, составляющую 40 000 000 евро.



В сезоне 2016/2017 португалец провёл 15 поединков в национальном первенстве своей страны и отметился двумя реализованными голевыми моментами.