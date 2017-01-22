Арсенал заинтересован в Данило из Порту
Дата публикации: Вчера, 22:13 | Категория: Новости футбола
Хавбек «Порту» и национальной португальской команды Данило сумел добиться внимания со стороны скаутской службы «Арсенала» (Лондон).
25-летний Данило играет за Драконов ещё с 2015-го года. Именно тогда игрок с амплуа «полузащитник» перешёл в ряды одного из ведущих клубов Португалии из «Маритиму».
По версии A Bola, Канониры внимательно наблюдают за игрой опорника. Трудовое соглашение Данило с «Порту» актуально до 2020-го года. Впрочем, игрок сможет свободно уйти в другой клуб, если тот согласится выплатить за него сумму отступных, составляющую 40 000 000 евро.
В сезоне 2016/2017 португалец провёл 15 поединков в национальном первенстве своей страны и отметился двумя реализованными голевыми моментами.
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