  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 24 января

22:45  cleag Наполи – Фиорентина 23:00  cleag Бордо – ПСЖ
Свернуть список трансляций

17-летний шведский форвард Исак стал игроком Боруссии Д

Дата публикации: Вчера, 22:12 | Категория: Новости футбола

17-летний шведский форвард Исак стал игроком Боруссии Д

Молодой и перспективный нападающий со шведскими корнями, теперь уже экс-игрок АИКа А. Исак, оформил свой переход в ряды «Боруссии» (Дортмунд), о чём огласил официальный веб-ресурс Шмелей.

Пока что неизвестен точный срок действия договора Александера с «Боруссией», известно лишь то, что Исак оформил с ведущим немецким клубом долгосрочное соглашение. Как информируют разные СМИ, за нападающего, которого просматривал и пытался приобрести «Реал» (Мадрид), «Боруссии» пришлось выплатить около десяти миллионов евро.

Исак – главное открытие прошлого сезона шведского первенства. В 24-х проведённых встречах за АИК он отметился десятью мячами.

Помимо всего прочего, Исак уже сыграл свой первый матч за национальную шведскую сборную.

Нравится
Похожие новости:
  • Исак может выбрать Дортмунд вместо Мадрида
    Исак может выбрать Дортмунд вместо Мадрида
    «Боруссия» (Дортмунд) намерена поучаствовать в борьбе за форварда «АИКа» и национальной шведской команды А. Исака. Недавно...
  • Три клуба АПЛ следят за Исаком
    Три клуба АПЛ следят за Исаком
    А. Исак, являющийся форвардом шведской команды «АИК», просматривается многими английскими клубами. Наиболее предметный интерес на...
  • Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Молодой хавбек, принадлежащий «Боруссии» (Дортмунд) по контракту, привлёк к себе внимание со стороны испанского «Реала». ...
  • Обамеянг сообщил Боруссии о желании перейти в Реал
    Обамеянг сообщил Боруссии о желании перейти в Реал
    Сага с переездом бомбардира дортмундской «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамеянгом обрастает новыми слухами. Так по данным испанского...
  • Боруссия, Байер и Ливерпуль следят за Фолландом
    Боруссия, Байер и Ливерпуль следят за Фолландом
    Форвард немецкого «Хоффенхайма» попал на радары топ-клубов Германии, а также заинтересовал «Ливерпуль». 23-летний К....
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close