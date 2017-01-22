17-летний шведский форвард Исак стал игроком Боруссии Д

Молодой и перспективный нападающий со шведскими корнями, теперь уже экс-игрок АИКа А. Исак, оформил свой переход в ряды «Боруссии» (Дортмунд), о чём огласил официальный веб-ресурс Шмелей.



Пока что неизвестен точный срок действия договора Александера с «Боруссией», известно лишь то, что Исак оформил с ведущим немецким клубом долгосрочное соглашение. Как информируют разные СМИ, за нападающего, которого просматривал и пытался приобрести «Реал» (Мадрид), «Боруссии» пришлось выплатить около десяти миллионов евро.



Исак – главное открытие прошлого сезона шведского первенства. В 24-х проведённых встречах за АИК он отметился десятью мячами.



Помимо всего прочего, Исак уже сыграл свой первый матч за национальную шведскую сборную.