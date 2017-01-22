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Сассуоло подыскивает замену Дефрелю

Дата публикации: Вчера, 22:10 | Категория: Новости футбола

Сассуоло подыскивает замену Дефрелю

Итальянский «Сассуоло» раздумывает над возможными вариантами замены для форварда Г. Дефреля, которого планирует приобрести столичная «Рома». Уже в этом месяце Грегуар может оказаться в рядах римских Волков.

Как сообщает CdS, «на радарах» «Сассуоло» на данный момент пребывает игрок атакующей линии «Аталанты» А. Палоски, а также ещё один «аттаканте», представляющий сицилийский «Палермо», И. Несторовски.

«Аталанта» в сезоне 2016/2017 не особо нуждается в Палоски, который в Серии А провёл всего лишь 4 поединка с первых минут. На его счету нет ни единого мяча. Нападающий также может перейти в «Кьево», но есть аргументированные предположения о финансовой способности «Сассуоло» выиграть борьбу за игрока.

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