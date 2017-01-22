Марсель и Лион интересуется защитником Спортинга

Представитель «Спортинга» (Лиссабон) М. Зегелаар добился интереса к своей персоне сразу 2-х ведущих клубов французской Лиги 1.



По сведениям GFFN, 26-летний фланговый оборонительный игрок с голландской национальностью попал в спектр интересов двух «Олимпиков»: «Лиона» и «Марселя».



Источник заверяет, что вышеуказанные клубы уже направили свои предложения по Марвину, но «Спортинг» не стал их принимать. За свой клуб Зегелаар играет ещё с самого старта 2016-го года, перейдя сюда из «Риу Аве» за 300 000 евро. В прошлом играл за такие команды, как «Аякс», «Эспаньол» и менее известные.



Судя по аналитике ресурса Transfermarkt, голландец стоит на трансферном рынке примерно 4 000 000 евро.