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Лас-Пальмас — фаворит в борьбе за Халиловича

Дата публикации: Вчера, 22:00 | Категория: Новости футбола

Лас-Пальмас — фаворит в борьбе за Халиловича

Испанский «Лас-Пальмас» уже скоро может усилить свою линию полузащиты хавбеком «Гамбурга» (Германия) А. Халиловичем, о чём проинформировал Bild.

«Лас-Пальмас» занят тем, что договаривается с Красноштанниками относительно возможной аренды Алена. Стоит отметить, что испанцы практически сумели достичь договорённостей со своими немецкими коллегами.

Ранее поступала информация о том, что хорват заинтересовал и другие клубы Испании, среди которых «Валенсия», «Эспаньол», «Сельта».

Халилович оказался в составе «Гамбурга» летом предыдущего года, когда перешёл сюда из «Барселоны» за 5 000 000 евро. Впрочем, стать основным в своём новом клубе ему не посчастливилось. В нынешнем сезоне всего 1 мяч в 7 встречах в его активе.

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