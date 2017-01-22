Лас-Пальмас — фаворит в борьбе за Халиловича
Дата публикации: Вчера, 22:00 | Категория: Новости футбола
Испанский «Лас-Пальмас» уже скоро может усилить свою линию полузащиты хавбеком «Гамбурга» (Германия) А. Халиловичем, о чём проинформировал Bild.
«Лас-Пальмас» занят тем, что договаривается с Красноштанниками относительно возможной аренды Алена. Стоит отметить, что испанцы практически сумели достичь договорённостей со своими немецкими коллегами.
Ранее поступала информация о том, что хорват заинтересовал и другие клубы Испании, среди которых «Валенсия», «Эспаньол», «Сельта».
Халилович оказался в составе «Гамбурга» летом предыдущего года, когда перешёл сюда из «Барселоны» за 5 000 000 евро. Впрочем, стать основным в своём новом клубе ему не посчастливилось. В нынешнем сезоне всего 1 мяч в 7 встречах в его активе.
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