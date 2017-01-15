Манчестер Юнайтед готов выложить за Силву 70 млн фунтов
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
Хавбек княжеского «Монако» Б. Силва может перебраться в английское первенство, о чём проинформировал Goal, заявив об интересе к представителю национальной португальской команды со стороны «Манчестер Юнайтед».
Инициатор приобретения Бернарду – Ж. Моуриньо, соотечественник Силвы. Отмечено, что менеджер намерен подобрать плеймейкера под А. Гризманна, которого «МЮ» якобы должен приобрести следующим летом.
Агент Силвы, Ж. Мендеш, также работает и с Моуриньо, что повышает вероятность успеха сделки по Бернарду. По предположениям портала Transfermarkt.de, 22-летний футболист стоит примерно 25 000 000 евро, а его соглашение с клубом Лиги 1 актуально до 2020-го года.
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