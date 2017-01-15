Луис Энрике близок к уходу из клуба из Барселоны

Вероятность того, что наставник каталонской «Барселоны» Л. Энрике уйдёт из своего нынешнего клуба после окончания текущего сезона, очень высока, – информирует Marca.



Трудовое соглашение Луиса с «Барселоной» действует до июня. Как информирует издание, до весны переговоры между клубом и менеджером не будут начаты. Не самые лучшие взаимоотношения с футболистами практически вынуждают Энрике уйти со своего поста.



Кроме того, сообщается, что игроки «Барсы» не довольны тем, что Луис не стал поддерживать центрбека Блаугранас Ж. Пике, публично раскритиковавшего действия испанских арбитров.



Энрике является тренером «Барселоны» с мая 2014-го года. С каталонским грандом ему удалось выиграть Лигу Чемпионов 2014/15, Суперкубок УЕФА 2015, Клубный чемпионат мира 2015, чемпионат Испании и Кубок Испании в сезонах 2014/15, 2015/16, Суперкубок Испании 2016. А также он был признан тренером года 2015 по версии ФИФА.