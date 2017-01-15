Динамо К заплатит за трансфер Хильемарка 2,8 млн евро

«Динамо» (Киев) выплатит итальянскому «Палермо» за покупку шведа О. Хильемарка 2 800 000 евро, о чём проинформировал Ilovepalermocalcio.com.



Кроме того, как сообщает источник, предусматриваются и некоторые бонусные отчисления, если же трансфер шведского игрока будет осуществлён. Это, в свою очередь, может повысить общую трансферную сумму до 3 500 000 евро. По ожиданиям общественности, Оскар заключит договор с динамовцами на 3 либо же 4 года.



Киевлянам, по всей видимости, удалось выдержать конкуренцию со стороны «Аталанты» и «Спартака» (Москва), которые также были не против заполучить скандинава.



Сегодня Sport Arena извещала, что «Динамо» уже практически оформило трансфер бека «Леха» Т. Кадара.