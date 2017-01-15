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Вест Хэм вступил в переговоры с Саутгемптоном по Фонте

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Вест Хэм вступил в переговоры с Саутгемптоном по Фонте

«Вест Хэм» желает заполучить оборонительного игрока «Саутгемптона» Ж. Фонте, о чём пишет Sky.

Причина интереса Молотобойцев кроется в необходимости главного тренера С. Билича усилить центр защиты своего коллектива.

Следует отметить, что в последнее время Билич ориентируется на игру с 3-мя центрбеками. Он располагает следующими игроками такого амплуа: У. Рид, Дж. Коллинз и А. Огбонна. В это же время их сменщики – игроки уровня молодёжного состава.

Трудовой договор португальского футболиста со Святыми действителен до лета 2018-го года. Он был куплен у «Кристал Пэлас» в самом начале 2010-го года за 1 190 000 фунтов. На данный Жозе –основной игрок и капитан «Саутгемптона».

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