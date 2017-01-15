Фанаты Ювентуса недовольны новым логотипом
Дата публикации: Сегодня, 21:54 | Категория: Новости футбола
Действующий чемпион Италии «Ювентус» представил публике своё новое лого, которое обошлось туринскому гранду в 200 000 евро.
"Нами был потрачен год для поисков идеального решения, состоящего в прямой зависимости от потребностей рынка. В новой эмблеме отражена эстетика, существующая в генетическом коде «Ювентуса». Смелые и бескомпромиссные подходы позволяют нам выйти за рамки обычного представления о мире футбола", – сказал один из управляющих «Юве» Аньелли.
Но не все согласны с мнением г-на Аньелли. В первую очередь – поклонники клуба. Отказ от традиционного герба был воспринят тиффози «Юве» достаточно холодно, а фанаты других команд не стесняются подшучивать в соц. сетях по поводу нового лого Старой Синьоры.
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