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Фанаты Ювентуса недовольны новым логотипом

Дата публикации: Сегодня, 21:54 | Категория: Новости футбола

Фанаты Ювентуса недовольны новым логотипом

Действующий чемпион Италии «Ювентус» представил публике своё новое лого, которое обошлось туринскому гранду в 200 000 евро.

"Нами был потрачен год для поисков идеального решения, состоящего в прямой зависимости от потребностей рынка. В новой эмблеме отражена эстетика, существующая в генетическом коде «Ювентуса». Смелые и бескомпромиссные подходы позволяют нам выйти за рамки обычного представления о мире футбола", – сказал один из управляющих «Юве» Аньелли.

Но не все согласны с мнением г-на Аньелли. В первую очередь – поклонники клуба. Отказ от традиционного герба был воспринят тиффози «Юве» достаточно холодно, а фанаты других команд не стесняются подшучивать в соц. сетях по поводу нового лого Старой Синьоры.

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