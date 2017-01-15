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Челси интересуется вингером Мидлсбро

Дата публикации: Сегодня, 21:53 | Категория: Новости футбола

Челси интересуется молодым вингером Мидлсбро

Хавбек «Мидлсбро» А. Траоре сумел заинтересовать своими выступлениями управление «Челси» (Лондон).

Sky Sports извещает, что 20-летний фланговый игрок – одна из трансферных целей сильнейшей команды Англии на текущем этапе времени. Испано-малиец Адама вошёл в состав красно-белых под самое завершение предыдущего трансферного периода, и с того момента отметился весомым прогрессом в своей игре.

Следует напомнить, на заре карьеры игрок выступал за «Барселону», однако летом 2015-го перешёл в «Астон Виллу» за 10 000 000 евро.

В сезоне 2016/2017 Адама отыграл 16 поединков за «Мидлсбро». Его договор с клубом действителен до летнего межсезонья 2020-го года.

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