Челси интересуется вингером Мидлсбро
Дата публикации: Сегодня, 21:53 | Категория: Новости футбола
Хавбек «Мидлсбро» А. Траоре сумел заинтересовать своими выступлениями управление «Челси» (Лондон).
Sky Sports извещает, что 20-летний фланговый игрок – одна из трансферных целей сильнейшей команды Англии на текущем этапе времени. Испано-малиец Адама вошёл в состав красно-белых под самое завершение предыдущего трансферного периода, и с того момента отметился весомым прогрессом в своей игре.
Следует напомнить, на заре карьеры игрок выступал за «Барселону», однако летом 2015-го перешёл в «Астон Виллу» за 10 000 000 евро.
В сезоне 2016/2017 Адама отыграл 16 поединков за «Мидлсбро». Его договор с клубом действителен до летнего межсезонья 2020-го года.
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