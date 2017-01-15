The Independent: Гризманн — цель Манчестер Юнайтед
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
«Ман Юнайтед» видит усиление своего состава в лице нападающего «Атлетико» (Мадрид) А. Гризманна.
The Independent сообщает о том, что Манкунианцы всерьёз намерились приобрести «снайпера» из Франции А. Гризманна. В «Ман Юнайтед» надеются, что Матрасники вернут обратно Д. Косту из «Челси» в летнее межсезонье и будут готовы к продаже своего лучшего нападающего на данный момент, претендента на получение Золотого Мяча ушедшего года.
Покупка лучшего бомбардира Евро-2016 наверняка будет стоить «МЮ» примерно 100 000 000 фунтов.
В сезоне 2016/2017 на счету 25-летнего Антуана 12 мячей и 6 голевых пасов в 25-ти поединках за свой клуб. За Галльских петухов в сумме отметился 14-ю забитыми мячами в 39-ти отыгранных встречах.
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