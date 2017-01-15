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Вест Хэму и Сандерленду нужен форвард Лидса

Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола

Вест Хэму и Сандерленду нужен форвард Лидса

Представитель «Лидса» К. Вуд своими яркими выступлениями приковал интерес нескольких команд Премьер-лиги Англии.

Twitter TNC, ссылаясь на ESPN FC, извещает о том, что 25-летний форвард из Новой Зеландии может оказаться в скором времени в «Вест Хэме» или «Сандерленде».

Возможные покупатели могут отказаться от затеи приобретения Криса из-за его высокой стоимости, которая была запрошена клубом из второго по силе дивизиона Англии — 15 000 000 фунтов. Именно поэтому Вуд может продолжить свои выступления за «Лидс», как минимум, до завершения текущего сезона.

В сезоне 2016/2017 нападающий провёл 29 поединков, отметился 17-ю голами и 1-м ассистом за свой клуб. 18 голов в 46-и играх за национальную сборную в активе Вуда.

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