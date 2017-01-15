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Милан включился в борьбу за Дахуда

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

Милан включился в борьбу за Дахуда

Хавбек «Боруссии» (Мёнхенгладбах) М. Дахуд нашёл нового заинтересованного в себе представителя когорты европейских топ-клубов.

La Gazzetta Dello Sport информирует, что «Милан» также готов посоперничать с другими клубами за Махмуда. Ранее среди заинтересованных сторон пресса отмечала «Ювентус», «Ливерпуль» и ещё одну «Боруссию», которая из Дортмунда.

Трудовое соглашение Дахуда с его текущей командой действительно до середины 2018-го года. Клуб ранее уже заявлял, что Махмуд в текущем месяце никуда из «Гладбаха» не уйдёт. Однако велика вероятность того, что миланцы захотят приобрести немца летом.

В сезоне 2016/2017 Дахуд провёл 18 поединков за свою команду и отметился единственным забитым мячом.

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