Гвардиола хочет усилить Ман Сити шестью новыми игроками
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
Менеджер «Манчестер Сити» Х. Гвардиола намеревается проделать большую работу на трансферном рынке. Отыграв 21 тур в Премьер-лиге Англии этого сезона, «Ман Сити» разместился с 42-я зачётными пунктами в своём активе на 5-й строчке таблицы, отпустив от себя лидера «Челси» на 10 очков.
По данным The Telegraph, в связи с такой ситуацией Х. Гвардиола готовится приобрести шесть новых игроков для своего состава. Источник сообщает, что испанцу нужны два фланговых бека, два центральных оборонца, хавбек и игрок атакующей линии.
«Сити» просматривает двух игроков «Саутгемптона» — В. Ван Дейка и Р. Бертранда. Кроме того, Горожане нацелены на форварда П.-Э. Обамеянга, либо же, как альтернативный вариант, на А. Санчеса.
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