Гвардиола хочет усилить Ман Сити шестью новыми игроками

Менеджер «Манчестер Сити» Х. Гвардиола намеревается проделать большую работу на трансферном рынке. Отыграв 21 тур в Премьер-лиге Англии этого сезона, «Ман Сити» разместился с 42-я зачётными пунктами в своём активе на 5-й строчке таблицы, отпустив от себя лидера «Челси» на 10 очков.



По данным The Telegraph, в связи с такой ситуацией Х. Гвардиола готовится приобрести шесть новых игроков для своего состава. Источник сообщает, что испанцу нужны два фланговых бека, два центральных оборонца, хавбек и игрок атакующей линии.



«Сити» просматривает двух игроков «Саутгемптона» — В. Ван Дейка и Р. Бертранда. Кроме того, Горожане нацелены на форварда П.-Э. Обамеянга, либо же, как альтернативный вариант, на А. Санчеса.