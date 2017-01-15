Тяньцзинь Сунцзян сделал запросы по Бензема, Диего Косте и Кавани

Клуб из Поднебесной «Тяньцзинь Сунцзян» присматривает для себя нового, знаменитого во всём мире форварда. Клуб желает подписать топового игрока атакующей линии перед самым стартом нового сезона в Китае.



Собственник клуба, владелец активов на миллиарды евро Ш. Юхуи дал подтверждение тому факту, что его клуб интересовался возможностью приобретения К. Бензема, Д. Косты или Э. Кавани. Помимо этого, китаец сказал, что и некоторые прочие футболисты (Р. Фалькао и Р. Хименес) были расположены к переходу в состав его команды, но помешало этому ужесточение лимита на иноземных игроков.



Судя по словам бизнесмена, два вышеуказанных футболиста уже были готовы к подписанию подготовленных контрактов, но сделки пришлось отменить в срочном порядке.