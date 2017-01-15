Вест Хэм может заменить Пайета Сигурдссоном

Хавбек «Суонси» Г. Сигурдссон оказался в сфере интересов «Вест Хэма».



29-летний полузащитник атакующего амплуа Молотобойцев Д. Пайет больше не хочет играть за свой клуб, таким образом вынуждая руководство Молотков продать его обратно в «Марсель».



Однако столичный британский клуб тем временем заявил, что не планирует продажу Димитри, но намерен отыскать выход из сложившейся ситуации. Ранее ходили слухи о том, что в «Вест Хэме» согласны проводить переговоры с провансальцами относительно возможного перехода Пайе в «Марсель».



По данным Daily Mail, клуб из Аптон-Парк присматривается к полузащитнику «Суонси» Г. Сигурдссону, видя в нём потенциальную замену французу.