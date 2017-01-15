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Зенит предложил Нобоа контракт на 2,5 года

Дата публикации: Вчера, 22:14 | Категория: Новости футбола

Зенит предложил Нобоа контракт на 2,5 года

«Зенит» (Санкт-Петербург) всё ещё ведёт переговоры относительно перехода хавбека «Ростова» К. Нобоа.

По информации «Спорт день за днём», 31-летнего игрока интересует долгосрочное соглашение с «Зенитом», однако сами питерцы не готовы установить более длительный срок договора, нежели 2,5 года.

Контракт южноамериканца с ростовским клубом актуально до летнего межсезонья 2017-го года, и Кристиан уже теперь может предварительно договариваться с любым другим клубом. В сезоне 2016/2017 полузащитник отыграл 13 поединков и отметился единственным забитым мячом за «Ростов».

Прежде функционер «Ростова» А. Узденов известил, что Нобоа заявил о своём желании уйти из клуба, и если поступит достойное предложение, препятствовать этому трансферу никто не будет.

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