Монако отказался продавать Фалькао за € 45 млн
Дата публикации: Вчера, 22:12 | Категория: Новости футбола
Управление «Монако» ответило отказом на запрос продажи форварда Р. Фалькао.
L’Equipe уведомило общественность о том, что игрока желал приобрести «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Боссы клуба намерены были выплатить за 30-летнего звёздного нападающего 50 000 000 евро, но Красно-белые посчитали эту сумму недостаточной.
Впрочем, СМИ Франции извещают, что возможность ухода Фалькао из «Монако» в этом месяце всё ещё есть. Один из управленцев княжеского клуба В. Васильев признаётся, что на такие предложения очень сложно отказывать.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже в самом ближайшем времени намеревается на тридцать процентов (15 млн) повысить стоимость предложения по Радамелю, трудовой договор которого с «Монако» будет актуальным до середины следующего года.
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