Монако отказался продавать Фалькао за € 45 млн

Управление «Монако» ответило отказом на запрос продажи форварда Р. Фалькао.



L’Equipe уведомило общественность о том, что игрока желал приобрести «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Боссы клуба намерены были выплатить за 30-летнего звёздного нападающего 50 000 000 евро, но Красно-белые посчитали эту сумму недостаточной.



Впрочем, СМИ Франции извещают, что возможность ухода Фалькао из «Монако» в этом месяце всё ещё есть. Один из управленцев княжеского клуба В. Васильев признаётся, что на такие предложения очень сложно отказывать.



«Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже в самом ближайшем времени намеревается на тридцать процентов (15 млн) повысить стоимость предложения по Радамелю, трудовой договор которого с «Монако» будет актуальным до середины следующего года.