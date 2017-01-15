Бюттнер возвращается в Нидерланды

Оборонительный футболист А. Бюттнер ушёл из «Динамо» (Москва) и подписал трудовое соглашение с нидерландским «Витессом». По сообщениям пресс-службы этого клуба, Бюттнер уже возвратился в родную для себя команду.



Трудовое соглашение 27-летнего флангового защитника с клубом заключено на ближайшие 2,5 сезона. В этом же сезоне Александер играл за столичное «Динамо», за которое провёл всего-навсего четыре поединка в ФНЛ.



Четыре года тому назад Бюттнер решил покинуть состав Жёлто-чёрных и отправился в «Манчестер Юнайтед», но за два сезона в Премьер-лиге Англии лишь только 13 раз оказывался на поле в играх чемпионата. Всего в активе голландца 2 реализованных голевых момента за Красных Дьяволов.



Затем он перебрался в московский клуб, позже был отправлен в аренду в «Андерлехт», и теперь вновь будет представлять «Витесс», в котором и началась его карьера.