В Китае утверждён новый лимит на легионеров

ФА Китая (CFA) на официальной страничке своей организации в Интернете огласила о том, что лимит на футболистов с другими национальностями будет ужесточён.



Китайским командам в играх первенства 2017-го года не будет дана возможность заявлять в стартовом составе больше трёх иностранных представителей. В прошлом сезоне, напомним, разрешались 4 иностранца в основе одной команды в отдельно взятом матче.



Помимо этого, заявка на игру должна непременно включать в себя хотя бы двух игроков моложе 23 лет, и один из них непременно обязан быть среди «стартовых одиннадцати».



Отмечено, что коррективы по лимиту призваны поспособствовать более эффективной актуализации китайской реформы и послужить во благо китайского футбола, учитывая нацеленность местных клубов в последнее время, на закупку легионеров за колоссальные деньги.