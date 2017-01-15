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В Китае утверждён новый лимит на легионеров

Дата публикации: Вчера, 22:09 | Категория: Новости футбола

В Китае утверждён новый лимит на легионеров

ФА Китая (CFA) на официальной страничке своей организации в Интернете огласила о том, что лимит на футболистов с другими национальностями будет ужесточён.

Китайским командам в играх первенства 2017-го года не будет дана возможность заявлять в стартовом составе больше трёх иностранных представителей. В прошлом сезоне, напомним, разрешались 4 иностранца в основе одной команды в отдельно взятом матче.

Помимо этого, заявка на игру должна непременно включать в себя хотя бы двух игроков моложе 23 лет, и один из них непременно обязан быть среди «стартовых одиннадцати».

Отмечено, что коррективы по лимиту призваны поспособствовать более эффективной актуализации китайской реформы и послужить во благо китайского футбола, учитывая нацеленность местных клубов в последнее время, на закупку легионеров за колоссальные деньги.

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