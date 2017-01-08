УЕФА отстранил Партизан на 3 сезона от еврокубков
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
Комитет УЕФА, занимающийся контролем финансовой деятельности клубов, применил наказание для белградского «Партизана».
Теперь клуб из Сербии не сможет участвовать во внутриконтинентальных соревнованиях на протяжении ближайших трёх сезонов. Причиной для принятия такого решения стали нарушения норм финансового фейр-плей. Текстовое подтверждение этой новости размещено на веб-ресурсе европейской организации.
Помимо этого, клуб из Белграда обязуется выплатить 3 000 евро с целью покрытия растрат, возникших в процессе ведения этого дела.
«Партизан» получит право на обжалование санкций в суде арбитражном (CAS). Этот клуб – 110-й в официальном рейтинге УЕФА на данный момент.
Похожие новости:
УЕФА дисквалифицировал Галатасарай из еврокубков на два сезона
УЕФА запретил турецкому гранду участвовать в европейских состязаниях в двух следующих сезонах. Сайт организации гласит, что арбитражная палата...
УЕФА запретил турецкому гранду участвовать в европейских состязаниях в двух следующих сезонах. Сайт организации гласит, что арбитражная палата...
Официально: Томич — главный тренер Партизана
Менеджером белградской команды назначили Ивана Томича. Сайт «Партизана» гласит, что соглашение со специалистом предполагает...
Менеджером белградской команды назначили Ивана Томича. Сайт «Партизана» гласит, что соглашение со специалистом предполагает...
Ряд английских клубов накажут за нарушение финансового фейр-плей
«Фулхем», «Борнмут» и «Ноттингем» понесут наказание за несоблюдение правил. Футбольная лига Англии заявляет,...
«Фулхем», «Борнмут» и «Ноттингем» понесут наказание за несоблюдение правил. Футбольная лига Англии заявляет,...
Днепр отстранен от еврокубков
Органы УЕФА, отвечающие за контроль над финансами, наложили санкции на «Днепр». Украинский клуб вошел в список шести клубов, которые...
Органы УЕФА, отвечающие за контроль над финансами, наложили санкции на «Днепр». Украинский клуб вошел в список шести клубов, которые...
ЦСКА наказан за расизм
Дисциплинарный комитет УЕФА применил санкции в отношении московского «ЦСКА», Футбольного союза Сербии, а также лимасольского...
Дисциплинарный комитет УЕФА применил санкции в отношении московского «ЦСКА», Футбольного союза Сербии, а также лимасольского...