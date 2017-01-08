УЕФА отстранил Партизан на 3 сезона от еврокубков

Комитет УЕФА, занимающийся контролем финансовой деятельности клубов, применил наказание для белградского «Партизана».



Теперь клуб из Сербии не сможет участвовать во внутриконтинентальных соревнованиях на протяжении ближайших трёх сезонов. Причиной для принятия такого решения стали нарушения норм финансового фейр-плей. Текстовое подтверждение этой новости размещено на веб-ресурсе европейской организации.



Помимо этого, клуб из Белграда обязуется выплатить 3 000 евро с целью покрытия растрат, возникших в процессе ведения этого дела.



«Партизан» получит право на обжалование санкций в суде арбитражном (CAS). Этот клуб – 110-й в официальном рейтинге УЕФА на данный момент.