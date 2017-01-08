Вест Хэм хочет арендовать Батшуайи
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
«Вест Хэм» желает прибегнуть к услугам форварда «Челси», бельгийца М. Батшуайи.
По сообщениям Sky Sports, «Вест Хэм» может на временной основе подписать 23-летнего футболиста уже в этом месяце.
Мичи оказался в «Челси» после того, как перешёл сюда из «Марселя» (летом 2016-го года) за 39 000 000 евро. Несмотря на столь внушительное вложение Синих в бельгийца, он не смог закрепиться в основе команды у итальянского специалиста А. Конте.
Ранее, в начале текущего месяца, сообщалось о возможности обмена Ф. Льоренте из «Суонси» на Батшуайи. В своё время Конте работал с Фернандо в «Ювентусе». Кроме того, стало точно известно, что Батшуайи во французском «Лилле» в январе не будет.
Похожие новости:
Батшуайи может вернуться в Марсель
Вполне возможно, что центральный форвард «Челси» (Лондон) получит возможность продолжить свои выступления в составе французского...
Вполне возможно, что центральный форвард «Челси» (Лондон) получит возможность продолжить свои выступления в составе французского...
Челси поборется за Касереса
Calciomercatoweb информирует о том, что защитник М. Касерес имеет возможность присоединиться к лондонскому «Челси» в ближайшем времени. ...
Calciomercatoweb информирует о том, что защитник М. Касерес имеет возможность присоединиться к лондонскому «Челси» в ближайшем времени. ...
Батшуайи прошёл медосмотр в Челси
Форвард «Марселя», по всей видимости, уже расположен к подписанию соглашения с «Челси». По данным Sky Sports, М. Батшуайи...
Форвард «Марселя», по всей видимости, уже расположен к подписанию соглашения с «Челси». По данным Sky Sports, М. Батшуайи...
Вест Хэм предлагает 35 миллионов за Батшуайи
Бомбардир из «Марселя» может обогатить свою команду на круглую сумму в случае своего ухода в «Вест Хэм». М. Батшуайи, по...
Бомбардир из «Марселя» может обогатить свою команду на круглую сумму в случае своего ухода в «Вест Хэм». М. Батшуайи, по...
Марсель: Батшуайи стоит 40 млн
Французский «Марсель» не намерен расставаться со своим форвардом Мичи Батшуайи за сумму менее 40-ка миллионов евро, передает местная...
Французский «Марсель» не намерен расставаться со своим форвардом Мичи Батшуайи за сумму менее 40-ка миллионов евро, передает местная...