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Вест Хэм хочет арендовать Батшуайи

Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола

Вест Хэм хочет арендовать Батшуайи

«Вест Хэм» желает прибегнуть к услугам форварда «Челси», бельгийца М. Батшуайи.

По сообщениям Sky Sports, «Вест Хэм» может на временной основе подписать 23-летнего футболиста уже в этом месяце.

Мичи оказался в «Челси» после того, как перешёл сюда из «Марселя» (летом 2016-го года) за 39 000 000 евро. Несмотря на столь внушительное вложение Синих в бельгийца, он не смог закрепиться в основе команды у итальянского специалиста А. Конте.

Ранее, в начале текущего месяца, сообщалось о возможности обмена Ф. Льоренте из «Суонси» на Батшуайи. В своё время Конте работал с Фернандо в «Ювентусе». Кроме того, стало точно известно, что Батшуайи во французском «Лилле» в январе не будет.

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