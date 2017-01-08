Вест Хэм хочет арендовать Батшуайи

«Вест Хэм» желает прибегнуть к услугам форварда «Челси», бельгийца М. Батшуайи.



По сообщениям Sky Sports, «Вест Хэм» может на временной основе подписать 23-летнего футболиста уже в этом месяце.



Мичи оказался в «Челси» после того, как перешёл сюда из «Марселя» (летом 2016-го года) за 39 000 000 евро. Несмотря на столь внушительное вложение Синих в бельгийца, он не смог закрепиться в основе команды у итальянского специалиста А. Конте.



Ранее, в начале текущего месяца, сообщалось о возможности обмена Ф. Льоренте из «Суонси» на Батшуайи. В своё время Конте работал с Фернандо в «Ювентусе». Кроме того, стало точно известно, что Батшуайи во французском «Лилле» в январе не будет.