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Челси интересен Йонас Хектор

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Челси интересен Йонас Хектор

Игрок сборной Германии и «Кёльна» Йонас Хектор «на радаре» у лондонского «Челси», пишет The Times.

Источник утверждает, что несмотря на достаточно успешную игру «Челси» в АПЛ, главный тренер, коим является итальянец Антонио Конте, намерен этой зимой усилить позицию левого защитника 26-летним представителем «Кёльна».

Цвета «Кёльна» фулбэк защищает с 2010 года, а его контакт действителен до середины 2021 года, поэтому Аристократом придется выложить солидную сумму в качестве компенсации, если руководство немецкого коллектива решит отпустить Хектора в Англию.

В нынешнем сезоне в активе у Йонаса 16 матчей, и одна голевая передача. За национальную сборную Германии начиная с 2014 года он провел 25 поединков, отметился 3 забитыми мячами.

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