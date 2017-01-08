Челси интересен Йонас Хектор

Игрок сборной Германии и «Кёльна» Йонас Хектор «на радаре» у лондонского «Челси», пишет The Times.



Источник утверждает, что несмотря на достаточно успешную игру «Челси» в АПЛ, главный тренер, коим является итальянец Антонио Конте, намерен этой зимой усилить позицию левого защитника 26-летним представителем «Кёльна».



Цвета «Кёльна» фулбэк защищает с 2010 года, а его контакт действителен до середины 2021 года, поэтому Аристократом придется выложить солидную сумму в качестве компенсации, если руководство немецкого коллектива решит отпустить Хектора в Англию.



В нынешнем сезоне в активе у Йонаса 16 матчей, и одна голевая передача. За национальную сборную Германии начиная с 2014 года он провел 25 поединков, отметился 3 забитыми мячами.