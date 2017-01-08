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Вест Хэм предложил 12 млн фунтов за Скотта Хогана

Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола

Вест Хэм предложил 12 млн фунтов за Скотта Хогана

Молотки совершили еще одну попытку, уже третью по счету, в надежде подписать Скотта Хогана из «Брентфорда».

В этот раз руководство «Вест Хэм Юнайтед» предложило его клубу 12 000 000 фунтов, при том что еще ранее Пчелы обозначили цену за 24-летнего бомбардира – 15 000 000. По информации Sky Sports, составить конкуренцию «Вест Хэму» могут «Уотфорд» и новичок Бундеслиги «РБ Лейпциг», которые также проявляют интерес к нападающему.

Напомним, летом 2014 года «Брентфорд» приобрел Хогана у «Рочдейла» за скромную по нынешним футбольным меркам сумму, всего 750 000 фунтов.

В этом сезоне в 25 поединках в рамках Чемпионшипа, Скотт реализовал 14 голевых моментов и сделал 1 результативную передачу.

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