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Х. Карлос: ЦСКА готов заплатить за Беррио больше Зенита

Дата публикации: Вчера, 23:55 | Категория: Новости футбола

Х. Карлос: ЦСКА готов заплатить за Беррио больше Зенита

Хуан Карлос, президент колумбийского клуба «Атлетико Насьональ» поведал My Wealthy Affiliate, что 25-летним нападающим О. Беррио кроме «Зенита» интересуется еще один клуб из России, московский ЦСКА.

«В последние дни мы были в тесном контакте с «Зенитом», который был в шаге от покупки Орландо, но внезапно в борьбу за нашего игрока включился еще и ЦСКА. Я созванивался с президентом Армейцев, Евгений Гинер сказал, что он готов перебить 7 миллионное предложение питерцев и заплатить нам 10 000 000 евро. Было бы глупо с нашей стороны, ответить отказом. В ближайшее время Берио отправится в Москву для прохождения медосмотра».

Интересно, что эксперты Transfermarkt оценивают форварда лишь в 1 млн евро.

Всего за «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио отыграл 115 официальных матчей, в которых отличился 15 ассистами и 21 голом. Стоит отметить, что в октябре 2015 он дебютировал в национальной сборной Колумбии.

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