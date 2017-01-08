МЮ увеличил предложение по Маноласу до 47,6 млн фунтов

Манкунианцы не теряют надежды подписать лидера обороны «Ромы» Костаса Маноласа, пишет The Sun.



Напомним, ранее «МЮ» делал предложение Волкам, заявив о готовности выложить за их футболиста 32,5 млн фунтов, но руководству итальянцев этой суммы оказалось недостаточно. После этого английский гранд переключился на В. Линделефа из «Бенфики», но из-за неопределенности с трансфером шведа, было принято решение, вновь вернуться к кандидатуре Маноласа.



Как отмечает британский источник, на этот раз сумма компенсации была увеличена до 47 600 000 фунтов стерлингов, римляне взяли паузу на размышления.



В 16 поединках Серии А Костас отметился голом и результативной передачей.