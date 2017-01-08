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МЮ увеличил предложение по Маноласу до 47,6 млн фунтов

Дата публикации: Вчера, 23:53 | Категория: Новости футбола

МЮ увеличил предложение по Маноласу до 47,6 млн фунтов

Манкунианцы не теряют надежды подписать лидера обороны «Ромы» Костаса Маноласа, пишет The Sun.

Напомним, ранее «МЮ» делал предложение Волкам, заявив о готовности выложить за их футболиста 32,5 млн фунтов, но руководству итальянцев этой суммы оказалось недостаточно. После этого английский гранд переключился на В. Линделефа из «Бенфики», но из-за неопределенности с трансфером шведа, было принято решение, вновь вернуться к кандидатуре Маноласа.

Как отмечает британский источник, на этот раз сумма компенсации была увеличена до 47 600 000 фунтов стерлингов, римляне взяли паузу на размышления.

В 16 поединках Серии А Костас отметился голом и результативной передачей.

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