Шанхай СИПГ предлагает за Обамеянга 150 млн евро
Китайские клубы, в частности «Шанхай СИПГ», продолжают будоражить всю футбольную Европу своими трансферами с заоблачными суммами.
Буквально на днях Красные орлы подписали полузащитников – Оскара за 60 млн евро, ранее представлявшего «Челси» (Лондон) и О. Ахметова из «Краснодара» (7 млн евро).
Напомним, в июле прошлого года, «Шанхай» усилил атаку 30-летним нападающим Халком, который известен по выступлениям за «Порту» и «Зенит». Его трансфер обошелся китайцам в 55 000 000 евро. Так же стоит отметить, что тренирует этот коллектив португалец Андре Виллаш-Боаш, в послужном списке которого работа в таких клубах как «Порту», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Зенит».
Однако, как стало известно изданию Gazetta dello Sport, останавливаться на достигнутом клуб из Поднебесной не намерен. Следующая цель – бомбардир дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянк, который в нынешнем розыгрыше Бундеслиги наколотил 16 голов в 15 матчах.
Руководство «Шанхай СИПГ» предлагает Шмелям 150 000 000 евро, а самому 27-летнему нападающему сборной Габона – 41 млн евро в год.
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