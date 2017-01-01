Форвард Астон Виллы Жестед перешел в Мидлсбро
Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола
Нападающий «Астон Виллы» Жестед, прозябающей в Чемпионшипе, продолжит карьеру в Премьер-Лиге.
На официальном сайте «Мидлсбро» была опубликована информация, подтверждающая трансфер 28-летнего форварда в стан Смогги. Известно, что с Руди подписан контракт рассчитанный на 3 года.
В сезоне 2016/2017 франко-бенинский игрок провел 18 матчей, в которых 4 раза поразил ворота своих соперников (1 гол с пенальти), а также отдал результативную передачу. В футболке сборной Бенина забил 3 мяча в 11 поединках.
Известный портал transfermarkt.de сообщил, что новичок обошёлся «Мидлсбро» в 7 000 000 евро.
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