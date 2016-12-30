Ливерпуль интересуется форвардом Бенфики
Клуб английской Премьер-Лиги проявляет интерес к нападающему португальской «Бенфики» Раулю Хименесу.
Так по данным Squawka, «Ливерпуль», находящийся в поиске игрока способного усилить атакующий потенциал команды, остановил свой взор на 25-летнем голеадоре Орлов.
Британский источник пишет, что вероятнее всего этой зимой сделка не состоится, так как наставник «Бенфики» категорически против того чтобы форвард покидал команду сейчас. А вот уже будущим летом мексиканец сможет пополнить состав Мерсисайдцев. Потенциальный трансфер Хименеса обойдется англичанам в 22 000 000 фунтов стерлингов.
Отметим, еще в 2015 году, Рауль был в шаге от переезда на Туманный Альбион, но из-за проблем со здоровьем его трансфер в «Вест Хэм Юнайтед» сорвался.
В первой половине сезона 2016/17 в составе «Бенфики» нападающий сыграл 18 матчей, в которых сумел восемь раз поразить ворота соперников, а также сделал две результативные передачи.
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