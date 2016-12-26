Кононов, Билялетдинов или Кучук могут возглавить Анжи
Дата публикации: Вчера, 22:07 | Категория: Новости футбола
Махачкалинский «Анжи» находится в поисках нового главного тренера.
Напомним, на днях этот пост стал вакантным после того, как Павел Врба подал в отставку. Теперь переживающему непростые времена клубу предстоит найти нового наставника.
Так по данным «Спорт-Экспресс», в числе кандидатов фигурируют фамилии нескольких специалистов, имеющих опыт работы в клубах РФПЛ – Р. Билялетдинов, в свое время он трудился в «Рубине», кроме того, руководство дагестанского клуба рассматривает возможность приглашения О. Кононова (экс-тренер «Краснодара»), а также Л. Кучука (работал в «Локомотиве» и «Кубани»).
Ранее Кононова и Кучука сватали в «Динамо» (Киев), но оба белорусских специалиста опровергли данную информацию.
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