Кононов, Билялетдинов или Кучук могут возглавить Анжи

Махачкалинский «Анжи» находится в поисках нового главного тренера.



Напомним, на днях этот пост стал вакантным после того, как Павел Врба подал в отставку. Теперь переживающему непростые времена клубу предстоит найти нового наставника.



Так по данным «Спорт-Экспресс», в числе кандидатов фигурируют фамилии нескольких специалистов, имеющих опыт работы в клубах РФПЛ – Р. Билялетдинов, в свое время он трудился в «Рубине», кроме того, руководство дагестанского клуба рассматривает возможность приглашения О. Кононова (экс-тренер «Краснодара»), а также Л. Кучука (работал в «Локомотиве» и «Кубани»).



Ранее Кононова и Кучука сватали в «Динамо» (Киев), но оба белорусских специалиста опровергли данную информацию.