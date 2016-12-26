Новый владелец Марселя готов выделить € 75 млн на трансферы

Этой зимой французский клуб «Олимпик Марсель» готовится выйти на трансферный рынок с целью значительного усилия состава.



Новоиспеченный владелец Провансальцев, американский бизнесмен Ф. Маккорт сообщил, что спортивный директор клуба А. Субисарретта и тренерский штаб во главе с Р. Гарсией, получат 75 000 000 евро, для покупки новых игроков в период зимнего трансферного окна, передает L'Équipe.



Уже сейчас известно, что в списке потенциальных новичков «Марселя» значатся такие футболисты как Джон Оби Микел (полузащитник, «Челси»), Жордан Амави (защитник, «Астон Вилла») и Пауль-Жорж Нтеп (нападающий, «Ренн»).



После 19-ти туров в чемпионате своей страны «Марсель» занимает 6 место.