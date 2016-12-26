Стали известны подробности трансфера Адриано в Спартак
Дата публикации: Вчера, 22:04 | Категория: Новости футбола
По сведениям, которыми располагает издание Corriere della Sport, трансфер бразильского бомбардира из «Милана» в «Спартак» (Москва) обойдется российскому клубу всего в 1 000 000 евро.
Источник утверждает, что Красно-чёрные были очень заинтересованы в уходе 29-летнего нападающего, они даже пошли на уступки москвичам, ради того, чтобы сделка состоялась как можно скорее. Таким образом, сэкономив на окладе и различных бонусных отчислениях футболиста, «Милан» разгрузит зарплатную ведомость.
Личный контракт Адриано со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года с зарплатой в 4 500 000 евро за один сезон.
Напомним, до перехода в «Милан» Луис защищал цвета «Шахтёра» (Донецк), с 2007 по 2015 год.
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