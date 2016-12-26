Борнмут заинтересован в подписании Нтчама

Клуб английской Премьер-Лиги «Борнмут», взял на карандаш атакующего полузащитника «Дженоа» Оливье Нтчама, информирует Football Italia.



Права на 20-летнего французского исполнителя принадлежат «Манчестер Сити». В составе Грифонов Нтчам выступает с 2015 года на правах арендного договора, рассчитанного на 2 года, с правом последующего выкупа.



Источник утверждает, что представители «Борнмута» и «Дженоа» уже ведут переговоры по трансферу Оливье.



Вчера в прессе сообщалось об интересе к молодому французу, клуба-новичка Бундеслиги «РБ Лейпциг».



В этом сезоне на счету Нтчама 8 матчей в рамках Серии А, в которых он сумел отличиться голом и результативной передачей.