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Борнмут заинтересован в подписании Нтчама

Дата публикации: Вчера, 22:03 | Категория: Новости футбола

Борнмут заинтересован в подписании Нтчама

Клуб английской Премьер-Лиги «Борнмут», взял на карандаш атакующего полузащитника «Дженоа» Оливье Нтчама, информирует Football Italia.

Права на 20-летнего французского исполнителя принадлежат «Манчестер Сити». В составе Грифонов Нтчам выступает с 2015 года на правах арендного договора, рассчитанного на 2 года, с правом последующего выкупа.

Источник утверждает, что представители «Борнмута» и «Дженоа» уже ведут переговоры по трансферу Оливье.

Вчера в прессе сообщалось об интересе к молодому французу, клуба-новичка Бундеслиги «РБ Лейпциг».

В этом сезоне на счету Нтчама 8 матчей в рамках Серии А, в которых он сумел отличиться голом и результативной передачей.

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