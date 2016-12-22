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Китайский клуб предложил Реалу 300 млн евро за Роналду

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Китайский клуб предложил Реалу 300 млн евро за Роналду

Неназванный клуб из Азии готов расстаться с будоражащей ум суммой в размере 300 000 000 евро ради подписания португальской звезды «Реала» К. Роналду.

«В Поднебесной намерены заплатить «Мадриду» 300 000 000 евро, а самому форварду предлагают свыше 100 000 000 евро за один сезон. Впрочем, не всё меряется деньгами, Роналду живёт «Реалом», – утверждает юридический представитель игрока Ж. Мендеш.

На днях известный китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» заключил контракт с аргентинским нападающим К. Тевесом, которому был предложен заработный оклад в размере 40 000 000 евро за 1 сезон.

Роналду играет за «Реал» ещё с 2009-го года. В активе португальца два Кубка ЛЧ, испанский Кубок Короля, выигранный клубный ЧМ, европейский Суперкубок.

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