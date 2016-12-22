Китайский клуб предложил Реалу 300 млн евро за Роналду
Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола
Неназванный клуб из Азии готов расстаться с будоражащей ум суммой в размере 300 000 000 евро ради подписания португальской звезды «Реала» К. Роналду.
«В Поднебесной намерены заплатить «Мадриду» 300 000 000 евро, а самому форварду предлагают свыше 100 000 000 евро за один сезон. Впрочем, не всё меряется деньгами, Роналду живёт «Реалом», – утверждает юридический представитель игрока Ж. Мендеш.
На днях известный китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» заключил контракт с аргентинским нападающим К. Тевесом, которому был предложен заработный оклад в размере 40 000 000 евро за 1 сезон.
Роналду играет за «Реал» ещё с 2009-го года. В активе португальца два Кубка ЛЧ, испанский Кубок Короля, выигранный клубный ЧМ, европейский Суперкубок.
Похожие новости:
МЮ готов заплатить 11 млн евро за разрыв контракта с Швайнштайгером
Некогда ведущий центральный полузащитник мира настолько не востребован в составе «МЮ», что управление Манкунианцев готово расстаться с...
Некогда ведущий центральный полузащитник мира настолько не востребован в составе «МЮ», что управление Манкунианцев готово расстаться с...
Интер готов заплатить за Кандреву 25 млн евро
Миланский «Интернационале» всерьёз настроен на приобретение полузащитника итальянского «Лацио». Именно А. Кандрева –...
Миланский «Интернационале» всерьёз настроен на приобретение полузащитника итальянского «Лацио». Именно А. Кандрева –...
Шанхай Шеньхуа предлагает Зениту за Халка 55 млн евро
В прессе вновь появились слухи о том, что нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Живанилду Виейра де Соуза, более известный футбольному...
В прессе вновь появились слухи о том, что нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Живанилду Виейра де Соуза, более известный футбольному...
ПСЖ предложил за Роналду € 120 млн, а игроку гарантирует € 30 млн в год
«Пари Сен-Жермен» не теряет надежд подписать португальского вингера «Реала». Об этом пишет La Gazzetta dello Sport. Как...
«Пари Сен-Жермен» не теряет надежд подписать португальского вингера «Реала». Об этом пишет La Gazzetta dello Sport. Как...
Шанхай Шеньхуа заинтересован в Менезе
Жереми Менез близок к тому, чтобы перебраться в «Шанхай Шеньхуа». Форвард играл заметную роль в «Милане» в минувшем...
Жереми Менез близок к тому, чтобы перебраться в «Шанхай Шеньхуа». Форвард играл заметную роль в «Милане» в минувшем...